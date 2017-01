Rivalität zwischen Berg und Zeppelin

Eine Gedenkplatte erinnert an den „verdienstvollen Pionier“ der deutschen Luftschifffahrt.

Lüdenscheid - Aus dem Vollen konnte Dr. Eckhard Trox bei seinem Vortrag über den Lüdenscheider Luftschiff-Pionier und Aluminiumfabrikanten Carl Berg schöpfen – war der Museumsleiter doch im Jahr 2000 Kurator der Ausstellung „Der Traum von Fliegen.

Carl Berg und die Luftschiffidee von Lüdenscheid bis Lakehurst“ in den städtischen Museen. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung zur Geschichte Westfalens kehrten einige Exponate nun zurück in den Raum, der dem heimischen Unternehmer Carl Berg gewidmet ist.

Etwa 40 Besucher kamen zum letzten Vortrag im Rahmenprogramm der Westfalen-Ausstellung. Trox bat sie zunächst um einen Blick auf eine Gedenkplatte, die an den „verdienstvollen Pionier der deutschen Luftschifffahrt“ erinnert – „Erbauer des ersten lenkbaren Luftschiffes nach dem starren System David Schwarz“.

Zweifel säte der Vortrag an der Auskunft, Carl Berg sei ein „Förderer und Freund des Grafen Zeppelin und seines Werkes“ gewesen. „Es war eine von Rivalität geprägte Geschäftsbeziehung“, stellte Trox fest und erläuterte, warum diese Rivalität dem Projekt eines flugfähigen Luftschiffes nicht unbedingt zuträglich war.

Carl Berg sei nach dem ersten, nur bedingt erfolgreichen Flugversuch des von seiner Firma gebauten Fluggerätes nach einem Entwurf des Ungarn David Schwarz klar gewesen, dass es für ihn keine Alternative zur Zusammenarbeit mit dem Grafen Ferdinand von Zeppelin gab. Und er sei in dieser Geschäftsbeziehung weit mehr als ein „x-beliebiger Aluminiumfabrikant“ gewesen: „Für Erfinder von starren Luftschiffen war Carl Berg der Geschäftspartner schlechthin.“

Mit der Reichsbahn fuhren Geripperinge und Längsträger für den ersten Luft-Zeppelin aus Lüdenscheid und Werdohl-Eveking nach Friedrichshafen. Dort wurde LZ1 endgültig montiert und am 2. Juli 1900 erstmals auf eine 17-minütige Reise über den Bodensee geschickt.

Mit 60.000 Mark hatte sich der sehr vermögende Carl Berg in die „Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt“ des Grafen Zeppelin eingekauft. Als der in finanzielle Schwierigkeiten geriet, bemühte sich der Lüdenscheider um eine mehr oder weniger feindliche Übernahme der Gesellschaft.

Doch der Graf wollte sich nicht mit der Rolle eines technischen Leiters in einem von Carl Berg in kaufmännischer Hinsicht dominierten Unternehmen abfinden und liquidierte seine Gesellschaft lieber. Erst einige Jahre später konnten die nächsten Zeppeline getestet werden. Carl Berg unterstützte die erneuten Bemühungen und erlebte noch den Jungfernflug von LZ3, bevor er am 26. Mai 1906 im Alter von nur 55 Jahren überraschend starb.

Hätte sich der innovative und investitionsfreudige Unternehmer gegen Zeppelin durchgesetzt, wäre aus der Bergstadt Lüdenscheid in Erinnerung an ihren erfolgreichen Sohn wohl eine Bindestrich „Berg-Stadt“ geworden, spekulierte der Museumsleiter.