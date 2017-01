Dritte Gedenkzelle nimmt Form an

Wiedereröffnung in drei Wochen geplant

Bei der Arbeit: Rolf Breucker (vorne) und Hans-Ulrich Dillmann vom Gedenkzellen-Verein spachteln die Wände in der dritten Gedenkzelle.

Lüdenscheid - Bauarbeiten statt Besucherintereresse: Seit rund drei Wochen sind die Gedenkzellen im Alten Rathaus für die Öffentlichkeit geschlossen. Doch es geht voran.

Die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme einer dritten Zelle sind in vollem Gange. „Mittlerweile sind die Grobarbeiten erledigt, so etwa Elektro-Installationen.“ Das teilte Rolf Breucker, Vorsitzender des Lüdenscheider Gedenkzellen-Vereins, mit.

Nach den professionellen Handwerkern packen derzeit Akteure des Gedenkzellen-Vereins selbst an. Neben Breucker sind dabei vor allem seine Mitstreiter Matthias Wagner und Hans-Ulrich Dillmann im Einsatz. Ihre Aufgabe: das Spachteln und Streichen der Wände in der dritten Zelle. Die soll nach der Herrichtung ein schlichtes und damit historisch authentisches Erscheinungsbild abgeben. In drei Wochen soll das Erweiterungsprojekt abgeschlossen und die Gedenkstätte im Alten Rathaus wieder für Besucher zugänglich sein.

Die beiden bisherigen Gedenkzellen sind bekanntlich mit Dauer-Präsentationen belegt. Texte und Schautafeln thematisieren dort das Schicksal jüdischer Bürger und anderer Opfergruppen während des NS-Regimes sowie Zivilcourage und Widerstand gegen die Nationalsozialisten in Lüdenscheid. Dagegen soll die dritte Gedenkzelle – sie diente zuletzt als Lagerraum – künftig Wechselaustellungen vorbehalten bleiben. Dafür gibt es Förderzuschüsse vom Land.

Nach der Wiedereröffnung der Gedenkstätte Anfang Februar steht in der dritten Zelle zunächst eine kleinere Präsentation zum Thema Euthanasie an. Ab April ist in dem Raum dann die Ausstellung „Führer und Verführte“ zu sehen. Bei der rücken Lüdenscheider Funktionsträger während der NS-Zeit, aber auch Leben und Alltag damaliger Jugendlicher in den Fokus. Zeitzeugen-Berichte sind dabei noch willkommen. Wer entsprechende Erinnerungen hat, kann sich direkt an die Lüdenscheider Rolf Breucker (Telefon 9 74 66 26 und Matthias Wagner (Telefon 2 51 38) wenden.