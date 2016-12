DITIP-Gemeinde sendet Grußbotschaft zum Weihnachtsfest

+ © Messy Der Vorsitzende der DITIP-Gemeinde am Lehmberg, Goksal Ücüncü, Imam Mostafa Tastekin und Buchhalter Ferdi Carvus (von links) wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest. © Messy

Lüdenscheid - Goksal Ücüncü, Vorsitzender der Türkisch Islamischen DITIP-Gemeinde am Lehmberg und seit fast 40 Jahren in Lüdenscheid, ist es wichtig, dass seine Gemeinde, die knapp 500 Mitglieder zählt, von Frieden, Toleranz und dem Wunsch nach Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinaus geprägt ist.

Daher hat er gemeinsam mit Imam Mostafa Tastekin, Ferdi Carus (Buchhaltung) folgende Grußbotschaft zu Weihnachten verfasst:



„Liebe Freunde im Christentum, wieder sind wir in der Vorweihnachtszeit und kurz vor dem Neujahr. Religiöse Hochfeste erinnern uns immer wieder an zentrale Themen der menschlichen Existenz. Neben der Begegnung mit Gott sind auch Menschenwürde und das menschliche Leben von großer Bedeutung. Denn dies sind die höchsten Geschenke Gottes, sie sind uns ein Anvertrauen, so wie wir uns gegenseitig anvertraut sind. Die Achtung dieser beiden Werte ist nur durch Frieden, Toleranz und Zusammenhalt möglich. Kinder, Frauen, Männer weltweit sehnen sich mehr denn je nach Frieden und nach Glückseligkeit, vor allem in den Krisen- und Kriegsgebieten.

Christen, Juden und Muslime stehen heute stärker denn je in gemeinsamer Verantwortung für Leben, Wohlergehen und Würde weltweit. Die Diskussionen über Flüchtlinge und der daraus resultierenden Haltung gegenüber den jeweils „Anderen“ als auch über die Zustände in den Herkunftsländern zeigen die Wichtigkeit der Beiträge von Religionen und der Kirchen für ein gemeinsames Miteinander. Diese von Christen, Muslimen wie auch anderen Religionsvertretern gelebten Werte, die für unsere christlichen Geschwister in der Weihnachtszeit ihren spirituellen Höhepunkt erreichen, sind von großer Bedeutung, um uns den Herausforderungen gemeinsam zu stellen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken!



Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Möge dieses Fest Anlass für Frieden, Freundschaft und Glückseligkeit auf der ganzen Welt und für die Menschheit sein.“