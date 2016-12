Dank und mahnende Worte zum Abschied aus Sieveking-Wohnhaus

Friedrich-Wilhelm Ruhwedel: „Es geht um Benachteiligte“

Ein Gruppenbild zum Abschied: Das Team mit Friedrich-Wilhelm Ruhwedel in der Mitte.

Lüdenscheid - Mit lustigen Sketchen, heiterem Quiz und warmherzigen Dankesworten verabschiedeten Mitarbeiter und Bewohner den Diplom-Pädagogen Friedrich-Wilhelm Ruhwedel – seit 1. April 1994 als Sozialarbeiter im Wohnhaus des Amalie-Sieveking-Hauses, Wohnungslosenhilfe, tätig – am Donnerstag in den Ruhestand.

Rund 70 Gäste nahmen an der Abschiedsfeier für den gebürtigen Hagener, der bis 2015 Stellvertreter von Einrichtungsleiterin Traude Rittinghaus war, teil. Mit selbstverfassten Gedichten, Liedern und Spielen gaben Mitarbeiter und Bewohner dem angehenden Ruheständler, der der Wohnungslosenhilfe des Amalie-Sieveking-Hauses als Mitglied der Theatergruppe und Ehrenamtlicher erhalten bleibt, liebevolle Andenken mit auf den Weg.

Mit einer Kurzandacht eröffnete Hans-Peter Osterkamp das umfangreiche Programm. Im Verlauf des Abends sorgten „Paula, die Putzfrau“ und die von Ruhwedel aus der Taufe gehobene und geleitete Theatergruppe „Hartz und Herzlich Reloaded“, die in Mundart auf eine amüsante „Reise nach Lübeck“ ging, für Heiterkeit im Saal. Quiz und lustiger Wettstreit zwischen Bewohnern und Mitarbeitern verliehen der Verabschiedung Ruhwedels, der aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand geht, einen heiteren Anstrich.

„Ich war die Leitung, aber du hast immer hinter mir gestanden“, fasste Einrichtungsleiterin Traude Rittinghaus die Zusammenarbeit mit Friedrich-Wilhelm Ruhwedel in ihrer Abschiedsrede zusammen. „Wenn ich Urlaub hatte oder nicht im Haus war, ich wusste immer, du bist da und klärst als meine Vertretung die Dinge in unserem Sinne.“ Allen falle es schwer, dass Ruhwedel, der vor seiner Zeit im Amalie-Sieveking-Haus eine Einrichtung für geistig behinderte Erwachsene leitete, gehe. „Ruhwedel sei jedem Bewohner nachgegangen und habe sich auch um Kleinigkeiten gekümmert, lobte sie.

Geschätzt hätten alle auch die Gottesdienste des Prädikanten, der mit seiner Familie im bergischen Hückeswagen lebt. „Von deinen Predigten konnten wir uns immer etwas mitnehmen.“ Gleiches gelte für sein Klavierspiel und seine Beiträge im Chor.

Neben Worten des Dankes fand Ruhwedel zum Abschied auch mahnende Worte. „Die Leute, um die es geht, sind benachteiligt“, mahnte er. Rohe Gewalt gegen Obdachlose wie jüngst in Berlin und kurz zuvor in Köln, wo ein Obdachloser starb, prangerte er an.