Fünf Tribute-Bands rocken bei Dahlmann

Vorverkauf läuft

+ © Peter Dahlhaus Lead Zeppelin tritt als zweite Band der Reihe am 28. Januar bei Dahlmann auf. © Peter Dahlhaus

Lüdenscheid - Die Gaststätte Dahlmann kündigt an, dass sie für die ersten Monate des neuen Jahres gleich fünf der „bekanntesten deutschen Rock-Tribute-Bands“ für Auftritte im Saal gebucht habe. Alle Gruppen haben in Lüdenscheid bereits gespielt – entweder bei Dahlmann oder in der Schützenhalle.

Zum Start der Serie „Rock-Legenden“ wird am Freitag, 13. Januar, Achtung Baby die Dahlmann-Bühne entern. Seit mehr als zwölf Jahren tourt die U2-Tribute-Band deutschlandweit. Benannt ist die Truppe, die ihre Konzertbesucher auf eine Reise durch die 40 Jahre andauernde Erfolgstory der Iren aus Dublin mitnehmen will, nach dem siebten Album ihrer Vorbilder. Im Vorprogramm wird das Duo Breddermann zu hören sei.

Lead Zeppelin am 28. Januar

Weiter geht es am 28. Januar mit Lead Zeppelin. Die Led- Zeppelin-Tribute-Band holt dann ihr im November ausgefallenes Konzert nach. Seine Liebe und Faszination für Led Zeppelin und deren Ausnahme-Drummer John Bonham veranlasste Roby Misejuk 2006 dazu, Lead Zepppelin zu gründen. Sein Ziel war es, dem Original musikalisch und visuell so nahe wie möglich zu kommen.

Demons Eye am 18. Februar

Am 18. Februar kommt Demons Eye in den Dahlmann-Saal, die nach eigenen Angaben sogar von den Originalen geschätzte Deep-Purple-Tribute-Band. Die Formation will den Sound und die Magie der Blackmore- und Lord-Ära nach Lüdenscheid bringen. Schon mehrfach standen Deep-Purple-Musiker wie Jon Lord oder Ian Paice mit Demons Eye auf der Bühne. Fans können sich auf Songs wie „Child in Time“, „Black Night“ und „Smoke on the Water“ freuen.

Metakilla am 11. März

Etwas härtere Töne sind am 11. März von Metakilla zu erwarten. Die Metallica-Tribute-Band ist in Lüdenscheid vor allem durch ihre beiden Shows im Vorprogramm von Feuerengel bekannt. Die vier Saarländer bewegen sich mit großer Leidenschaft durch die Jahrzehnte und die unterschiedlichen Schaffensphasen ihrer Vorbilder, heißt es in der Ankündigung.

The Path of Genesis am 1. April

Etwas ruhiger wird es am 1. April, wenn The Path of Genesis die Musik von Genesis aufleben lassen möchte. Das Programm der Band enthält viele „Alte, alte Stücke“ wie Phil Collins zu sagen pflegte: Präsentiert werden Songs aus den Alben „Trespass“, „Foxtrot“, „Selling England by the Pound“, „The Lamp lies down on Broadway“, „A Trick oft he Tail“ und „Wind & Wuthering“.

Vorverkauf auch im LN-Ticketshop

Alle Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr. Einlass in den Saal ist um 20 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro plus Gebühr (nur bei Demons Eye 15 Euro plus Gebühr). Erhältlich sind sie unter anderem in Lüdenscheid im LN-Ticketshop und bei Dahlmann. Reservierungen sind möglich per E-Mail an info@gaststaette-dahlmann.de.