Britta Korte-Brinkmeier 25 Jahre im Kindergarten Rathmecke

Lüdenscheid - „Die ersten Kinder von damals bringen jetzt schon ihre eigenen Kinder zu uns. Das ist schon spannend“, sagte Britta Korte-Brinkmeier, Leiterin des evangelischen Kindergartens Rathmecke-Dickenberg, am Mittwoch bei einer kleinen Überraschungsfeier anlässlich ihres 25-jährigen Dienstjubiläums.

Diese hatten ihr die Kinder, einige Eltern, Kollegen, Gemeindemitglieder, Vertreter des Kreiskirchenamts und nicht zuletzt ihr Ehemann Thorsten Brinkmeier, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Oberrahmede, bereitet.

Dazu sangen alle gemeinsam ein Lied und überreichten der Sozialpädagogin neben weiteren kleinen Geschenken eine selbstgestaltete Kochschürze mit der Aufschrift „25 Jahre Kindergarten“.

25 Jahre – eine Zeit, in der sich die Kindergartenarbeit verändert hat, stellte Korte-Brinkmeier fest. „Zum Beispiel waren die Kinder früher fast vier Jahre alt, als sie in den Kindergarten kamen. Heute gibt es die U3-Betreuung. Man muss sich immer wieder flexibel auf Situationen einstellen.“

+ Die Kinder schenkten der Leiterin eine selbstgestaltete Kochschürze. Alle gemeinsam wünschten ihr Glück für die Zukunft. © Köller

Eines habe sich aber über die Jahre gar nicht verändert: „Ich habe nach wie vor Spaß daran, die Kinder kennenzulernen, und was sich in ihnen birgt. Die kleinen Persönlichkeiten bringen schon so viel mit.“