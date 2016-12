"Fueltones" in der Druckerei: Bluesrock kompetent gespielt

+ © Othlinghaus Die Fueltones um Frontmann Jörn Messing überzeugten sowohl mit ihren mit Soli gespickten Coverversionen als auch mit Eigenkompositionen. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Wer kompetent gespielten Bluesrock liebt, war am Mittwoch in der Alten Druckerei an der richtigen Adresse. Die Lüdenscheider Formation Fueltones spielte eine mit Klassikern des Genres voll gepackte Setliste, insbesondere mit Material aus den 60er- und 70er-Jahren.

Die Band, bestehend aus Jörn Messing (Gesang, Gitarre), Andreas Stachowiak (Gitarre), Knut Broszies (Bass) und Sven Röhre (Schlagzeug), konnte diesmal auch einen Gast-Musiker auf der Bühne begrüßen: Keyboarder Arnd Jünemann ist eigentlich mit der heimischen Combo Route 45 unterwegs, sorgte nun jedoch bei den Fueltones insbesondere mit rasanten Orgel-Parts im Stil der 60er-Jahre für Furore. Das Publikum, das in nicht so großer Zahl in die Alte Druckerei gekommen war, freute sich besonders über die zahlreichen, famos interpretierten Klassiker.

Einer der Höhepunkte des Gigs war zum Beispiel der Song „Help Me“, der im Original durch Sonny Boy Williamson bekannt wurde. Dabei kamen ganz besonders das authentische Orgelspiel von Gast-Musiker Jünemann, aber auch die atmosphärische E-Gitarre von Frontmann Jörn Messing zum Tragen. Messing zeichnete ein ums andere Mal auch für rasante Soli verantwortlich. Der Klassiker „Suzi Q“ von Creedence Clearwater Revival, den die Band ganz neu in ihr Repertoire aufgenommen hatte, bestach ebenfalls durch die ausführlichen Gitarren-Parts, die mehr und mehr für Stimmung in der Alten Druckerei sorgten.

Intensiv und emotional gestalteten die Musiker schließlich ihre Version des Songs „The Thrill Has Gone“ von B.B. King. Ebenfalls in die Reihe der langsameren Titel reihte sich schließlich der Slow-Blues „Just Got Back From Baby’s“ ein.

Neben den Klassikern überzeugte die Band aber wie gewohnt auch mit gelungenen Eigenkompositionen, die sich hervorragend ins Gesamtbild einfügten. Ein gutes Beispiel hierfür war der Song „Good Things Gone Bad“, der bewies, dass sich die Lüdenscheider hinter den Größen des Genres keinesfalls zu verstecken brauchen. Dass die Musiker nach dem regulär letzten Stück, „Jumpin’ Jack Flash“ von den Rolling Stones, bei dem diesmal Andreas Stachowiak mit einem fetzigen Gitarren-Solo glänzte, noch nicht die Bühne verlassen durften, versteht sich von selbst. „Mustang Sally“ sowie der Beatles-Klassiker „With A Little Help From My Friends“ wurden von den Bluesrockern nachgelegt.