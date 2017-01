Bewaffneter Räuber überfällt Total-Tankstelle 

Lüdenscheid - Ein bewaffneter Raubüberfall wurde am Sonntag auf die Total-Tankstelle in der Rahmede verübt. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19.47 Uhr betrat am Sonntag nach Polizeiangaben ein unbekannter Mann die Total-Tankstelle an der Altenaer Straße. Mit einer Schusswaffe in der Hand forderte er Bargeld.

Die Angestellte händigte dem Einzeltäter das Geld aus. Anschließend verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete in Richtung Schulstraße. Die Angestellte blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

Bei dem Täter handelte es sich laut Zeugenaussage um einen jungen Mann, etwa 1,70 Meter groß und von schmaler Statur, der akzentfrei Deutsch sprach. Sein Gesicht war maskiert. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an. Lediglich an den Schuhen waren weiße Streifen erkennbar. Die Schusswaffe, die er bei dem Überfall benutzt hat, war dunkel.

Sachdienliche Hinweise zu dem Räuber nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.