Beste Sammelstelle liegt am Fuhrpark

+ © Messy Überquellende Wertstoff-Sammelstellen – wie hier an der Germanenstraße – sind nach den Feiertagen immer wieder im gesamten Stadtgebiet zu finden. © Messy

Lüdenscheid - Die Wertstoffsammelstellen im Stadtgebiet quellen nach den Feiertagen über von Müll – ein alljährliches Problem. „Dabei haben wir am Fuhrpark zu geschmeidigen Zeiten – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr – die größte und beste Sammelstelle zu bieten“, sagt der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz. „Da bleibt auch nichts liegen.“

Ganz anders sah das gestern morgen zum Beispiel an der Wertstoffsammelstelle an der Germanenstraße aus. Obwohl sich Verpackungen und vieles mehr schon neben den Containern stapelten, legten manche noch weitere Dinge hinzu, die sich über die Feiertage angesammelt hatten. Lapidarer Kommentar: „Wird ja sowieso noch abgeholt.“

SPD-Ratsfrau Verena Kasperek glaubt, dass die Sammelstelle deshalb so arg strapaziert wird, weil eine weitere in der Nähe nach dem Bau des Aldi-Marktes an der Kölner Straße/Ecke Germanenstraße weggefallen war. „Könnte man in diesem Bereich nicht eine neue einrichten“, schlägt sie vor.

Andreas Fritz wüsste nicht, wo das möglich wäre. „Wir brauchen dazu entweder öffentliches Gelände oder eine Einigung mit einer Privateigentümer. Das ist dort nirgendwo der Fall.“ Außerdem sei das Wertstoff-Aufkommen seit dem Wegfall an der Kölner Straße nicht exorbitant höher als früher.