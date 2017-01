Beschleunigtes Verfahren für altengerechte Wohnungen

+ © Messy Wo jetzt noch schneebedeckte Schotterberge liegen, entstehen in Nachbarschaft der Kreuzkirche seniorengerechte Wohnungen. Der Rat stimmte einem beschleunigten Verfahren zu. © Messy

Lüdenscheid - Die gesetzlichen Voraussetzungen des Baugesetzbuches sind erfüllt und das Vorhaben passt geradezu ideal in das bestehende Umfeld: Deshalb hat der Rat sich einstimmig für ein beschleunigtes Verfahren bei der Aufstellung des Bebauungsplans ausgesprochen, um im Bereich „Worthstraße/Breitenloher Straße“ die Errichtung seniorengerechter Wohnungen auf den Weg zu bringen. Zurzeit liegen die hohen Schotterberge – Reste der abgerissenen Kreuzkirche – noch unter einer dünnen Schneedecke. Doch das Bild wird sich im Laufe des Jahres ändern.

„Das betreute Wohnen passt gut zu unserer sehr aktiven Kirchengemeinde. Die Mieter können an allen Aktivitäten im Gemeindehaus teilnehmen“, hatte Pfarrer Eckhart Link bei der Präsentation der Pläne betont. Uwe Kleppel, Geschäftsführer der Investor-Firma VR Südwestment, und Ruth Echterhage, Geschäftsführerin des ausführenden und betreuenden Generalbauunternehmens Eco.Plan aus Neuenrade, zeichnen für die Umsetzung verantwortlich. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 2,5 Millionen Euro, Anfang 2018 sollen die 16 Wohnungen bezugsfertig sein.

Überzeugt davon ist auch das Planungsamt der Stadt, wird aus der Beschlussvorlage zum beschleunigten Verfahren ersichtlich: „Durch das geplante Bauvorhaben wird die Entwicklung seniorengerechter Wohnungen in einem gut erschlossenen Bereich in integrierter Lage gesichert.“ Ein Verbleib in gewohnter Umgebung und der Erhalt des sozialen Umfelds für betroffene Personen werde zudem ermöglicht. Gleichzeitig könne das Brachliegen einer Wohnbaufläche vermieden werden.