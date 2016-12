Was, wann, wo? Weihnachtspartys in Lüdenscheid

+ © Nougrigat © Nougrigat

Lüdenscheid - Weihnachten ist nicht nur die Zeit für "Stille Nacht, Heilige Nacht". Für viele ist Weihnachten auch die Zeit zum Ausgehen, Feiern und Freunde treffen vor und nach der Bescherung. Was, wann, wo in Lüdenscheid läuft, erfahren Sie in unserem Party-Überblick.

Die Zeit der Weihnachtspartys beginnt traditionell bereits am Abend vor dem Heiligabend, wenn zahlreiche Exil-Lüdenscheider wieder in der alten Heimat eingetroffen sind.

23. Dezember

Die "Alle wieder da-Party" steigt im Stock und Eigenart. Unter dem Motto vier DJ's, drei Clubs (Stock, Alte Druckerei, Eigenart), eine Party wird am 18 Uhr an der Knapper Straße und ab 21 Uhr dann auch an der Wilhelmstraße gefeiert.

Die Gaststätte Dahlmann feiert ab 20 Uhr ihre Weihnachts-Disco mit Party-Hits, Schlager, Hits aus den 70ern bis 90ern und dem Besten von heute.

Wer zum Start in den Abend selbst die Stimmbänder strapazieren möchte, kann ab 21 Uhr beim 2. Lüdenscheider Weihnachtsbaumsingen am Weihnachtshaus auf dem Sternplatz mitmachen.

„Coming Home For Christmas“ heißt es ab 22.30 Uhr im Johnny Mauser. Die Resident-DJs ChoLLo und Vincent Sonore sorgen für die Beats. Eintritt kostet 6 Euro, es gibt keinen Mindestverzehr.

Im B 6 am Rathausplatz läuft ab 22 Uhr das Project Christmas - X, Y, Z… alles Schnee von gestern!

Auch der Saitensprung MK öffnet um 22 Uhr seine Türen zum Christmas-Cocktail Warm-Up. Weihnachtsmützen aufgesetzt und losgeschlürft!

24. Dezember

In der Gaststätte Dahlmann wird ab 11 Uhr der Heiligabend-Frühschoppen gefeiert mit Live-Musik und DJ Dirk „Eagle“.

Nach der Bescherung feiert das B 6 am Rathausplatz ab 22 Uhr seine Highlige Nacht. Motto: "Nach dem Familienfest rein in die Party!"

"Wir feiern unter Freunden die heilige Nacht und haben Geschenke für euch!", heißt es ebenfalls ab 22 Uhr im Saitensprung MK los.

25. Dezember

Auch am 1. Weihnachtsfeiertag öffnet das B 6 ab 22 Uhr, um "im Kreise der B6-Familie" zu feiern. Es gibt einen Begrüßungsprosecco zum Anstoßen. Zudem: " Bringt uns ein kleines Weihnachtsgeschenk und wir schenken euch bis 1 Uhr ein Freigetränk.

26. Dezember

Der Christmas-Rock mit Ohne Yoko lockt am 2. Weihnachtstag ab 20 Uhr zu Dahlmann. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro zu haben, an der Abendkasse kosten sie zehn Euro.

4 Jahre "This Is How We Do It" wird ab 22.30 Uhr im Johnny Mauser gefeiert. „TIHWDI“ steht für den wahren R‘nB, Soul & Hip Hop, für einen Mix aus den besten Black Music Sounds von 1990 bis 2000. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Dieser Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlen euch Veranstaltungen in der Übersicht, dann schickt eine Mail an internet@come-on.de.