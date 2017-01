Amtsgericht: Schwarzfahrer kommt demnächst mit der Polizei

Lüdenscheid - Warum der 43-Jährige nicht zu seinem Prozess erschienen ist, bleibt unklar. Er ist drogensüchtig und steckt in sozialen Schwierigkeiten. Vielleicht hat er kein Geld mehr für eine Fahrkarte – und wollte diesmal nicht schwarzfahren. Strafrichterin Thies schaut auf die leere Anklagebank und hebt die Schultern.

Der Vorwurf lautet auf Erschleichen von Leistungen, volkstümlich: Schwarzfahren. Die wartenden Juristen im Saal E 29 des Amtsgerichtes können nur mutmaßen. Zum Beispiel darüber, ob der Delinquent bei der Einhaltung von Gerichtsterminen genau so „verpeilt“ ist wie etwa auf dem Bahnsteig – wenn er vergisst, eine Fahrkarte zu kaufen. Oder sein Ticket besorgt, aber zu Hause liegen lassen hat. Der Bewährungshelfer nimmt seinen Klienten ein bisschen in Schutz. „Er muss ständig mit der Bahn nach Hagen oder Schwerte.“ Dass liegt daran, dass nur noch ein einziger Arzt in Lüdenscheid Methadon an Süchtige verabreicht und längst ausgelastet ist.

Zum nächsten Termin braucht der 43-Jährige kein Ticket. Dann holt ihn die Polizei zum Gericht ab.