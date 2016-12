Amtsgericht: „Schlimme Wörter“ und versuchte Nötigung

Lüdenscheid - Es sind angeblich nur zwei oder drei Bierchen bei einer Geburtstagsparty. Aber den einsamen Zecher zwingen sie am Abend des 9. Mai vergangenen Jahres zur Unterbrechung des Heimwegs. Als er also dort am Gartencenter Kremer an der Altenaer Straße steht und sich erleichtert, kommt ausgerechnet eine Frau mit zwei Kindern vorbei. Was sich daraus entwickelt, schlägt sich jetzt in einem Urteil des Schöffengerichts wieder: sechs Monate mit Bewährung wegen versuchter sexueller Nötigung.

Denn die Frau, so liest Staatsanwältin Bettina Hirschberg aus der Anklageschrift vor, habe den Pinkler aufgefordert, das zu lassen. „Hier sind schließlich Kinder.“ Und der Angeklagte habe mit dem rüden Satz „Halt’s Maul, Arschloch!“ reagiert, sei dann mit halb runtergelassener Hose aber hochgezogenen Boxershorts hinter der Frau, ihrem Baby und einem kleinen Mädchen hergelaufen.

Das kleine Mädchen muss in den Zeugenstand, weil der Hilfsarbeiter (37) alles abstreitet. Die Elfjährige berichtet stockend über den Vorfall und darüber, dass der Mann die Frau an den Haaren gezogen und „schlimme Wörter“ gesagt habe. Und auf die wichtige Frage von Strafverteidiger Arnd Katzke deutet die kleine Zeugin auf den Angeklagten: „Der war das!“

Dass die Anklagebehörde dem 37-Jährigen ein sexuelles Motiv unterstellt, liegt wohl an dem Zustand seiner Beinbekleidung – und daran, dass er den Kopf der jungen Frau an den Haaren in Richtung seines Genitalbereichs gezogen haben soll. Die Lage beruhigte sich erst wieder, als eine Frau in einem weißen Auto stoppte und ihre Hilfe anbot. Da floh der Täter.

Verteidiger Katzke zieht den Verdacht der Staatsanwältin in Zweifel. „Vielleicht ging es ja auch um verletztes Ehrgefühl.“ Und falls es doch Nötigung war, sollte man einen minderschweren Fall annehmen, weil es ja beim Versuch geblieben ist. Im übrigen, so der Rechtsanwalt, hätten Familienmitglieder der Frau bei der Polizei bewusst falsche Angaben gemacht und maßlos übertrieben, um den Angeklagten massiv zu belasten.

Das Gericht glaubt den Zeugen mehr als dem Angeklagten. Als Bewährungsauflage muss der Mann 1000 Euro bezahlen. Es freut sich der Verein „Rote Nasen“, der Kinder in Krankenhäusern zum Lachen bringt.