So können Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen

Lüdenscheid - In den nächsten Tagen werden auch in Lüdenscheid wieder tausende Weihnachtsbäume entsorgt. Wer ihn vom STL abholen lassen möchte, muss sich diesmal ein wenig gedulden.

Erst in der dritten Januar-Woche, also in der Zeit vom 16. bis zum 20. Januar 2017, erfolgt in diesem Jahr die Abholung der Weihnachtsbäume durch den STL. Im Jahr 2016 waren noch zwei Termine parallel zur Leerung der Bio-Tonnen angeboten worden.

Unabhängig davon besteht selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, anfallenden Grünabfall direkt am STL-Recyclinghof abzugeben: Die Öffnungszeiten hierfür sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 16 Uhr.

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) weist darauf hin, dass in der Zeit von Montag, 2. Januar 2017, bis Freitag, 6. Januar 2017, keine Biotonnen geleert werden. Grund dafür ist die in dieser Zeit erfahrungsgemäß geringere Menge an Grünabfall.