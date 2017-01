Abendmusik am Freitag in der Christuskirche

Chorprojekt mit Wolfgang Kimpel

Im Lauf der Woche probte Kantor Wolfgang Kimpel mit den Sängern.

Lüdenscheid - Die Abendmusik zum Ende der Weihnachtszeit in der Christuskirche hat sich zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt. Auch in diesem Jahr übte ein Projektchor der Christuskirche unter der Leitung von Kantor Wolfgang Kimpel ein abwechslungsreiches Programm ein, das Besucher am freitag ab 19.30 Uhr in der Christuskirche genießen können.

Im Mittelpunkt des Konzertes stehen diesmal insbesondere mehrere Werke des zeitgenössischen britischen Komponisten und Chorleiters John Rutter, darunter mehrere Carols – festliche Lieder mit religiösem Charakter – sowie das Stück „Love Came Down At Christmas“. Darüber hinaus hört das Publikum drei Motetten von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das „Kyrie eleison“ aus „In ilo tempore“ von Claudio Monteverdi sowie das Stück „Mache dich auf und werde licht“ des Organisten und Komponisten Richard Bartmuß, der überwiegend im 19. Jahrhundert lebte und arbeitete. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird jedoch eine Kollekte für die evangelikale Organisation World Vision erbeten, die sich weltweit für Hilfsprojekte und Patenschaften für Kinder sowie allgemein im Rahmen der Entwicklungshilfe engagiert.