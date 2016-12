Silvestersänger im Versetal

+ © Kanbach Friedhelm Anders, Heinz Bendick und Manfred Kehr (von links) sind der harte Kern der Organisatoren, die sich seit langem um die Auftritte der Silvestersänger im oberen Versetal kümmern. © Kanbach

Werdohl - Eine gern geübte Tradition wird am 31. Dezember am späten Nachmittag und frühen Abend fortgesetzt. Dann nämlich werden die Silvestersänger zwischen 16.30 und 19.30 Uhr durch das obere Versetal ziehen, um den Menschen in rund 130 Haushalten das alte Jahr ab- und das neue Jahr anzukündigen.

Rund 20 Männer im Alter zwischen 20 und 80 Jahren – im vergangenen Jahr waren es sogar 25 Aktive – werden sich, aufgeteilt in drei Gruppen, auf den Weg machen, um an den Türen in Altenmühle, im Rotenhohl sowie in Bärenstein und in der Borbecke zu klingeln, um die Menschen dort mit ihrem Gesang zu erfreuen.

Wo sie sich seit der Gruppeneinteilung – um 15 Uhr – auf dem Schießstand des Versetaler Schützenvereins in Bärenstein im Laufe der folgenden Stunden vorstellen: Immer wieder erklingt das eine Lied: „Das alte Jahr vergangen ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du in mancherlei Gefahr uns behütet hast in diesem Jahr. Guten Abend in diesem Haus. Wir wünschen euch, euch wünschen wir ein glückseliges neues Jahr. Prost Neujahr!“

Natürlich hat diese Aktion, die sich in der Gründerzeit der Silvestersänger schon mal bis kurz vor oder auch weit über den Jahreswechsel hinausziehen konnte, auch einen Zweck: Neben dem einen oder anderen hochprozentigen Getränk, das den Sangesbrüdern angeboten wird, werden auch Geldspenden für den ebenfalls traditionellen Wurstrummel gesammelt und Anmeldungen für diesen Abend entgegengenommen. Jeder, so beschrieb es Manfred Kehr im Vorfeld, „gibt, soviel er mag oder kann“.

Stattfinden wird der Wurstrummel am 14. Januar ab 18 Uhr im Vereinsheim des Versetaler Schützenvereins in Altenmühle, nachdem die Gaststätte gegenüber nach dem Wurstrummel 2014 geschlossen worden ist. Wer sich anmeldet, darf sich auf 37 Kilogramm Mettwürstchen, 20 Kilo Sauerkraut mit weißen Bohnen sowie 30 Kilo Kartoffeln freuen. Im Rahmen dieses gemütlichen Abends findet auch eine Verlosung statt, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Und gewiss werden an jenem 14. Januar auch zahlreiche Erinnerungen an alte Zeiten ausgetauscht – etwa an das 100-jährige Jubiläum oder daran, dass der Aktionsradius der Silvestersänger einstmals bis nach Trempershof und zu den Bauernhöfen auf den Versetaler Höhen reichte. Möglicherweise sprechen sie auch über den Wurstrummel von damals, als er noch im VDM-Saal in Bärenstein stattfand und allein den Männern vorbehalten war.