Drei Männer belästigen junge Frauen

Werdohl - Zwei junge Frauen im Alter von 21 beziehungsweise 18 Jahren seien am vergangenen Freitagmorgen am Bahnhof sexuell belästigt worden, teilte die Polizei jetzt mit.

Gegen 7.10 Uhr seien sie von drei Männern auf dem Bahnsteig angesprochen worden. Dabei habe das Trio eindeutige sexuell beleidigende Andeutungen gemacht, einer der Männer haben sich den Frauen in schamverletzender Weise gezeigt. Anschließend hätten die Männer einen Zug in Richtung Essen bestiegen. Beschrieben werden die Männer als dunkelhaarig und etwa 1,80 Meter groß. Sachdienliche Hinweise zu den drei Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Werdohl (Tel. 0 23 92/50 05 73) entgegen.