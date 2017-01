Einbrecher am Wochenende aktiv

Werdohl - In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in Werdohl Einbrecher unterwegs.

Durch die Kellertür gelangten sie in ein fünf-stöckiges Wohngebäude an der Mozartstraße. „Sie durchsuchten das Gebäude und entwendeten persönliche Gegenstände. Dabei entstand Sachschaden“, schreibt die Polizei.

Zudem nutzten die Diebe das Wochenende, um in ein Haus an der Stettiner Straße einzudringen. „Es wurde augenscheinlich nur Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro“, teilen die Ordnungshüter weiter mit.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei in Werdohl, Tel. 0 23 92 / 9 39 90, entgegen.