Einbrecher in Werdohler Mehrfamilienhaus

Werdohl - Einbrecher haben in Werdohl in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und großen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 2.30 bis 5 Uhr müssen die Täter in der Nacht zu Dienstag (20. Dezember) zugeschlagen haben: In einem Mehrfamilienhaus an der Neustadtstraße hebelten sie Seiteneingangstür auf. Hierdurch seien die in den Hausflur gelangt, wo sie anschließend zwei Wohnungseingangstüren aufgebrochen hätten, teilte die Polizei mit. Beide Wohnungen seien vollständig durchsucht und verwüstet worden.

Angaben zum Diebesgut machte die Polizei bislang nicht. Der Sachschaden sei aber beträchtlich, hieß es.

Die Polizei hofft, den Einbrechern durch Zeugenaussagen auf die Spur kommen zu können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Werdohl (Tel. 02392/93990) entgegen.