Haushaltsgenehmigung so schnell wie noch nie

+ © dpa © dpa

Werdohl - Überraschung quasi in letzter Minute im alten Jahr: Die Bezirksregierung hat den Haushalt der Stadt Werdohl für 2017 genehmigt. Er war im Rat am 21. November verabschiedet worden.

Jürgen Reuthe von der Kämmerei verbreitete die gute Nachricht am Freitag erst im Hause und dann gegenüber der Presse. Um kurz nach Mittag habe eine Mitarbeiterin der Bezirksregierung persönlich das Genehmigungsschreiben angekündigt, welches dann in Form einer E-Mail um genau 12.20 Uhr im Werdohler Rathaus eintraf.

Ganz genau heißt es da, dass die Bezirksregierung „die Genehmigung für die Fortschreibung 2017 des Haushaltssicherungsplanes“ der Stadt Werdohl erteilt. Durch die Teilnahme am Stärkungspakt ist die Genehmigung des Haushaltssicherungsplanes nötig, um den Haushalt in Kraft treten zu lassen. Durch amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der ersten Januar-Woche werde das geschehen. So schnell gab es die Haushaltsgenehmigung noch nie.