Vermisste Joana aus Nachrodt (13) ist wohlbehalten aufgetaucht

Erlösende Nachricht am Montagabend

[Update 22.08 Uhr] Nachrodt-Wiblingwerde - Die 13-jährige Joana aus Nachrodt-Wiblingwerde, die seit Sonntagnachmittag von ihrer Familie vermisst worden war, ist am Montagabend wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Der Vater hatte am Nachmittag einen öffentlichen Aufruf bei Facebook gestartet, der sich im Märkischen Kreis, aber auch in Richtung Unna, Dortmund, Schwerte, Hagen oder Arnsberg in Windeseile verbreitete.

Mehr als 1000 Mal war der Hilferuf des Vaters in dem sozialen Netzwerk geteilt worden.

Gegen 21 Uhr kam dann die erlösende Meldung: „Sie wurde gefunden! Sie ist in Obhut genommen! Joana geht es gut! Danke an alle, die sich beteiligt haben!“