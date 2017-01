Waschmaschine im Mehrfamilienhaus in Brand geraten

+ © Bender © Bender

Altena - Sirenenalarm schreckte am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Bewohner der Innenstadt auf: Vom Nettenscheid war der Wehr ein "Brand im Gebäude" gemeldet worden.

Da es sich um eines der noch bewohnten Mehrfamilienhäuser an der Blackburner Straße handelte, wurde Zugalarm für die Innenstadt ausgelöst. Vor Ort evakuierten die Einsatzkräfte zunächst das Gebäude.

Die Bewohner mussten in dessen Eingangsbereich warten, bis die Wehr ihre Arbeit getan hatte. Das gestaltete sich ziemlich problemlos: In einer Wohnung im vierten Stock war eine Waschmaschine in Brand geraten. Dieses Feuer konnten vier Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einer Kübelspritze löschen. Anschließend wurde die Waschmaschine demontiert und nach draußen gebracht und gründlich gelüftet.