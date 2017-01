Nitrat- und Nitritwerte in Altena in Ordnung

+ © Archivfoto: Stadtwerke Das Altenaer Trinkwasser ist hinsichtlich der Werte für Nitrat und Nitrit nur sehr gering belastet. Hier ein Blick ins Filterwerk unterhalb der Fuelbecker Talsperre. © Archivfoto: Stadtwerke

Altena - An 28 Prozent der Stellen, an denen in Deutschland die Wasserqualität gemessen wird, wurden die zulässigen Grenzwerte für Nitrat zwischen 2012 und 2014 überschritten. Besser stellt sich die Situation an den beiden Altenaer Messstellen dar.

Bei der jüngsten Messung im September wurden demnach an der Fuelbecke-Talsperre 9,1 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser (mg/l) gemessen, an der Springer-Quelle waren es 5,6 mg/l. Der Grenzwert liegt bei 50 mg/l. Der Nitritgehalt des Wassers liegt an beiden Messstellen unterhalb von 0,01 mg/l. Der zulässige Grenzwert ist 0,5 mg/l. Nitrat kann zu Nitrit werden, das den Sauerstofftransport im Blut blockiert.