Kreis begleitet Abwicklung des Krankenhauses

+ © Bender Matthias Rüth operierte seit über 25 Jahren im Krankenhaus. Jetzt müssen er und sein Partner Dr. Heino Davids eine andere Lösung finden. © Bender

Altena - Der Anruf kam am Freitagnachmittag: „Da hat man mir mitgeteilt, dass wir am Mittwoch nicht mehr im St. Vinzenz operieren können“, erinnert sich Matthias Rüth. Der HNO-Arzt war mit seinem Partner Dr. Heino Davids Belegarzt des Altenaer Krankenhauses.

Ihre OP-Termine in dieser Woche haben die beiden trotzdem eingehalten: „Das Haus in Plettenberg hat uns kurzfristig aus der Bredouille geholfen“, berichtet Rüth. Ob seine Praxis dauerhaft mit Plettenberg zusammenarbeiten werde oder eine Lösung mit Werdohl gefunden werde, das bleibe abzuwarten: „Da führen wir noch Gespräche“.

Von der endgültigen Schließung des Hauses erfuhr auch Rüth erst aus den Medien – und wurde deshalb am Dienstag wie viele andere richtig schnell: „Ich hab’ dann erstmal meine Instrumente aus dem OP geholt“, berichtet er. Und da sei er nicht der einzige gewesen: Handwerker, Lieferanten – es seien viele gekommen, um Eigentumsrechte an Maschinen und Werkzeugen geltend zu machen.

Kreis war schon länger aufmerksam

Gestern kam dann auch der Kreis zur Bornstraße. Dessen Gesundheitsamt sei wegen der Zustände im St. Vinzenz schon eine ganze Weile „sehr aufmerksam“ gewesen, berichtet Kreispressesprecher Hendrik Klein. Insbesondere die immer kleiner werdende Zahl von Ärzten habe Sorgen bereitet: „Wir haben da genau hingeguckt, ob der Versorgungsauftrag überhaupt noch erfüllt werden kann“.

Ob der Kreis schon im Vorfeld ein Szenario für die Schließung entwickelt hat? Das verneint Klein: Es sei Routine gewesen, dass man am Montag im Gesundheitsamt sofort wusste, was zu tun ist, sagt er.

Stichwort Medikamente: Die gab’s natürlich noch im Krankenhaus, darunter auch Betäubungsmittel und andere Arzneien, die keineswegs in falsche Hände fallen dürfen. Deshalb war gestern die Zentralapothekerin des Klinikums Hellersen im St. Vinzenz unterwegs, um die Bestände zu sichten und zu entscheiden, was noch verwendet werden kann und was vernichtet werden muss – die Firma Lobbe hatte sie gleich mitgebracht.

Patientendaten machen Arbeit

Zweites Problem: Die Röntgengeräte. „Was strahlt, darf zunächst mal nicht weggegeben werden“, erklärte Klein. Hinzu komme, dass in den mit den Geräten verbundenen Computern oft Patientendaten gespeichert seien und auch diese natürlich auch nicht weitergegeben werden dürften.

Der Umgang mit den Patientendaten ist ein großes Thema, wenn Krankenhäuser schließen. Wer auf der ganz sicheren Seite sein möchte, holt sich seine Patientenakte selber ab – die Pforte ist tagsüber noch besetzt, gegen Vorlage seines Ausweises erhält dort jeder seine Akte.

Was übrig bleibt, wird aufgehoben: „Der Träger ist verpflichtet, diese Akten zehn Jahre lang aufzuheben“, erklärte Klein gestern. Im Fall einer Insolvenz habe das der Insolvenzverwalter zu regeln, mit dem der Kreis das Thema auch schon diskutiere. Eine Lösung zeichne sich ab, sagte der Pressesprecher gestern: Es gebe einen konkreten Interessenten für die Übernahme des Pflegeheims, der auch seine Bereitschaft signalisiert habe, sich um den vorhandenen Aktenkeller zu kümmern.