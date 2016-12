Blasorchester meets Pop: Konzert im Thomas-Morus-Haus

Erste Großveranstaltung in 2017

+ © Johannes Bonnekoh Laden zum Konzert ins Thomas-Morus-Haus ein: Eckhard Kittendorf (lins) und Ulrich Grabowski. © Johannes Bonnekoh

Altena - Es soll die erste Großveranstaltung in 2017 sein. Und Eckhard Kittendorf, Vorsitzender der Freunde der Heimatpflege im Altenaer Stadtteil Mühlendorf sowie Vorstandkollege Ulrich Grabowski, sind sicher: „Wenn das Blasorchester Altena aufspielt, treffen wir den Nerv der Burgstädter.“

Beide haben deshalb in Abstimmung mit Thorsten Goslar, dem Chef der Musiker, Freitag, den 13. Januar, 19 Uhr, als Konzerttermin in der ehemaligen Thomas-Morus-Kirche ausgeguckt. „Dann heißt es einen ganzen Abend lang bei freiem Eintritt: ,Blasorchester meets Pop’“, sagt das Duo. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Im Laufe des Abends soll dann auch noch die „kleine Orchesterversion“ auftreten, die Tanzformation Acoustic Comfort. „Wir hoffen, dass dann auch auf der Tanzfläche die Post abgeht“, blicken Kittendorf und Grabowski nach vorn. Zurzeit wird das Jahresprogramm für das Thomas-Morus-Haus geplant. Sicher ist, das „etwa im Vierteljahres-Rhythmus Angebote für die Altenaer gemacht werden sollen.“

Dankbar ist das Vorstandsduo dem Blasorchester, jetzt ins Mühlendorf zu kommen. Bekanntlich trat der Klangkörper in der Vergangenheit mit einem ähnlichen Programm zum Jahresauftakt stets im Lokal Lennestein auf. Neben kühlen Getränken gibt es am 13. Januar auch Fingerfood und kleine Köstlichkeiten. Noch suchen Kittendorf und Grabowski Mitstreiter, die helfen, die Stühle im Vorfeld zu rücken. „Bitte lasst uns nicht im Regen stehen.“ Kurze Rückmeldung an Tel. 0170 76 56 932 (Grabowski) erbeten.