Plettenberg: Wochenendhaus abgebrannt

Schwierige Löscharbeiten

Plettenberg - In der Nacht zu Dienstag ist nach Informationen der Feuerwehr in einem Waldgebiet in Plettenberg ein Wochenendhaus abgebrannt.

Gegen Mitternacht wurde der Leitstelle der Brand im Waldgebiet Plettenberg-Grävinglöh gemeldet. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte das etwa 40 Quadratmeter große Holzhaus bereits in ganzer Ausdehnung.

Der Bewohner des Hauses hatte eigenen Angaben zur Folge das Haus kurzzeitig verlassen. Als er zurückkehrte, hatte das Gebäude bereits gebrannt. Mit mehreren Löschrohren unter schwerem Atemschutz begannen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten. Da die Einsatzstelle mitten im Wald lag, musste mit Hilfe der Löschwassertanks der Löschfahrzeuge das Wasser per sogenannten "Pendelverkehr" geholt werden.

Getankt wurden hierzu die Löschfahrzeuge aus einem knapp drei Kilometer entfernten leistungsfähigen Hydranten im Industriegebiet Köbbinghauser Hammer. Über drei Stunden benötigte die Feuerwehr mit Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten des bis auf die Grundmauern niedergebrannten Gebäudes.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei an. Hinweise zu verdächtigen Personen im dortigen Waldgebiet nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.