Telefonseelsorge rund um die Uhr im Einsatz

„Sie sind einsam? Rufen Sie uns an“

+ © Martina Döbner Birgit Knatz, Leiterin der Telefonseelsorge © Martina Döbner

Lüdenscheid - Heiligabend steht vor der Tür: Viele Menschen denken allerdings mit Schrecken, Angst und Sorge an die bevorstehenden Weihnachtstage und würden sie am liebsten überspringen, teilt das Team der Telefonseelsorge mit.

Heiligabend sei die Zahl der Suizide am höchsten, was nachzuvollziehen sei. Kein anderes Fest sei so gefühlsbetont wie Weihnachten. Auch die Feiertage könnten eine Überforderung sein und das Alleinsein an Weihnachten werde als besonders schmerzhaft erlebt, gerade für die Menschen die jemanden verloren haben.

Eltern und Kinder, die keinen Kontakt mehr miteinander haben, schämten sich an Weihnachten besonders, da es gesellschaftlich erwartet werde, Kontakt miteinander haben. Besonders in dieser Zeit würden sie mit gutgemeinten Ratschlägen konfrontiert. Die Telefonseelsorge nennt einige Beispiele: „Komm, ruf deine Eltern an, sei nicht so stur, eines Tages werden sie nicht mehr da sein und dann wirst du es bereuen...“ beschreibe eine 25 jährige Chatterin die Aussagen, die sie zurzeit hört. Einem 61-jährigen Anrufer werde geraten, sich mit seinen Kindern zu versöhnen.

Gerade zu Weihnachten, dem Fest der Liebe. Sowohl die junge Frau als auch der Mann wollten keinen Kontakt mehr. Sie seien enttäuscht über die vielen Lügen und darüber, dass sie immer Schuld an der Misere sein sollen und hätten bewusst den Kontakt zu den Eltern beziehungsweise den Kindern abgebrochen. „Doch darf man das? Ja, man darf!“, meint die Telefonseelsorge. „Jedes Jahr hören wir, dass sich viele aufregen, dass sie Weihnachten feiern müssen. Müssen? Es gibt kein Muss, man darf auch Nein sagen! Wenn Sie einsam sind, jemanden zum Sortieren brauchen oder mal die Situation zu entwirren, rufen Sie uns an. Wir sind da. Reden hilft, das wissen wir aus Erfahrung. Aber auch Schreiben hilft, per Mail oder im Chat, denn manchmal ist er schwer darüber zu reden, aber noch schwerer nicht davon erzählen zu können.“

Das ehrenamtliche geschulte Team der Telefonseelsorge steht an den Weihnachtstagen, zwischen den Jahren, Silvester und Neujahr rund um die Uhr am Telefon unter 08 00 / 1 11 01 11 oder 08 00/ 1 11 02 22 und per Internet (Mail und Chat) www.telefonseelsorge-hagen-mark.de zur Verfügung.