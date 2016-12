Sexuelle Übergriffe auf Frauen in Hemer und Plettenberg

Junge Frau (19) und Seniorin (76) körperlich angegangen / Zeugen gesucht

Plettenberg/Hemer - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am Donnerstag gleich zwei Fälle von sexuellen Übergriffen auf Frauen öffentlich gemacht. Der erste ereignete sich bereits am 4. Dezember in Plettenberg, der aktuell am heutigen Tage (15. Dezember) in Hemer. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Übergriff in Hemer: Eine 19-jährige Frau aus Hemer wurde am Donnerstagmorgen Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen bislang unbekannten Mann.

Die 19-Jährige sei gegen 7.45 Uhr zu Fuß auf der Verlängerung des Haarweges (Trampelpfad) zwischen der Gesamtschule der Stadt Hemer und der Felsenmeerschule unterwegs gewesen, wo sie der Täter körperlich angegangen habe. "Es gelang der Frau sich erfolgreich zur Wehr zu setzen und den Täter in die Flucht zu schlagen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos", so die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 175-180 Zentimeter groß, normale Statur, etwa 10 Zentimeter lange dunkelblonde bis braune Haare, deutschsprachig ohne erkennbaren Akzent, dunkle Kleidung, dunkelgraue Wollmütze.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Täters machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Übergriff in Plettenberg: Bereits am 4. Dezember kam es gegen 16 Uhr an der Plettenberger Breddestraße (Eingang zur Fußgängerunterführung zum Bahnhof) zur Belästigung einer 76-jährigen Dame aus Plettenberg.

"Eine bislang unbekannte männliche Person stellte sich sehr dicht hinter die Geschädigte und befriedigte sich dabei vermutlich selbst. Die Geschädigte entfernte sich schließlich, während der Täter an der Örtlichkeit verblieb. Die Dame wandte sich an einen bislang unbekannten Zeugen, der sie auf ihrem Rückweg durch die Unterführung begleitete. Die Polizei sucht nun diesen sowie weitere Zeugen, die den Vorfall möglicherweise mitbekommen haben. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen?", fragt die Polizei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer Wintermütze und einer schwarzen Jacke mit auffälligem roten Kragen. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-6411 oder 9199-0 entgegen. - eB