Hemeraner wird nach Streit mit einer Waffe bedroht

Ein Hemeraner wurde am Samstagabend von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Hemer - Ein 49-jähriger Hemeraner wurde am vergangenen Samstag gegen 21:30 Uhr von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Zuvor hatte der Geschädigte die Fahrbahn im Bereich Amselweg gekreuzt, der unbekannte Täter musste daraufhin mit seinem Pkw abbremsen. Es kam zu einem verbalen Streit, der Geschädigte setzte seinen Weg fußläufig fort.

In der Straße Am Heßufer hielt der Täter dann erneut mit einem Pkw in Höhe des Geschädigten an, hielt eine Pistole aus dem Fenster und bedrohte diesen. Der Hemeraner flüchtete umgehend und informierte die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 35 bis 50 Jahre alt, normale Statur, dunkele kurze Haare - Pkw: Ford Limousine , älteres Baujahr, silber, schwarzer Aufkleber an der Seite

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.