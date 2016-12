Die Weihnachts-Gottesdienste 2016

Ein Überblick

Märkischer Kreis - In Lüdenscheid und Umgebung gibt's an Weihnachten jede Menge Gottesdienste und Messen. Welche Gottesdienste an Weihnachten 2016 in Lüdenscheid, Altena, Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle, Balve, Neuenrade, Nachrodt und Werdohl angeboten werden, erfahren Sie in unserer Übersicht.





Altena

Evangelische Kirchengemeinden

Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede

Heiligabend

10 Uhr Festgottesdienst im Matthias-Claudius-Haus, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg

15.30 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche mit Total Genial, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg

16 Uhr Familiengottesdienst im Gemeindezentrum mit Weihnachtsspiel, Pfrn. Ochse

17.45 Uhr Christvesper in der Kirche, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg

18 Uhr Christvesper mit Projektchor im Gemeindezentrum, Pfr. Brinkmeier

22.30 Uhr Christmette in der Kirche, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg

1. Weihnachtsfeiertag

1. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede und der Ev.Kirchengemeinde Rahmede in der Kirche Oberrahmede, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg und Pfr. Brinkmeier

2. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede im Gemeindezentrum, Pfrn. Ochse



Evangelische Kirchengemeinde Rahmede

Heiligabend

16 Uhr Christvesper in der Friedrichskirche, Pfarrer Brinkmeier

23 Uhr Christmette in der Friedrichskirche, Pfarrerin K. Ochse

1. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Kirche Oberrahmede

2. Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Gottesdienstt im Gemeindehaus, Pfarrerin Deitenbeck-Goseberg



Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle

Heiligabend

16 Uhr Christvesper I. mit Krippenspiel, Pfr. Uwe Krause

18 Uhr Christvesper II., mit dem Posaunenchor und dem Projektchor, Pfr. Uwe Krause

1. Weihnachtsfeiertag

1. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Zentralgottesdienst mit Abendmahl in Dahle, Pfr. Uwe Krause

2. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Andacht mit Frühstück im Gemeindehaus Evingsen



Evangelische Kirchengemeinde Evingsen

Heiligabend

16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrerin Röse

18 Uhr Christvesper, Pfarrerin Vogel

1. Weihnachtstag

10 Uhr zentraler Gottesdienst in Dahle

2. Weihnachtstag

10 Uhr Frühstücksgottesdienst



Evangelische Kirchengemeinde Altena

Heiligabend

14.30 Uhr Gottesdienst für alle Generationen, Lutherhaus, Pfr. Jürgen Ruck 16.30 Uhr, Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz, Pfarrerin Merle Vokkert 18.00 Uhr, Christvesper unter Mitwirkung der Lutherkantorei, Kirche im Mühlendorf, Pfarrerin Merle Vokkert 23.00 Uhr, Christmette unter Mitwirkung der Paul-Gerhardt-Kantorei, Kirche im Mühlendorf, Pfarrerin Merle Vokkert

1. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst in der Reformierten Kirche in Wiblingwerde Pfarrer Jürgen Ruck 2. Weihnachtstag 17.30 Uhr Singegottesdienst Lutherhaus, Pfarrerin Merle Vokkert





Heiligabend

Katholische Kirchengemeinde St. Matthäus

Heiligabend

15.30 Uhr Krippenfeier in St. Matthäus

17.00 Uhr Christmette mit Krippenspiel in St. Josef

17.00 Uhr Christmette in St. Theresia

22.00 Uhr Christmette in St. Matthäus

1. Weihnachtsfeiertag

8.30 Uhr Festmesse im Krankenhaus

9.30 Uhr Festmesse in St. Josef

10.45 Uhr Festhochamt in St. Matthäus

11.00 Uhr Festhochamt in St. Theresia

2. Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr Festmesse in St. Josef

10.45 Uhr Festhochamt in St. Matthäus

11.00 Uhr Festmesse in St. Theresia

Balve

Ev. Kirchengemeinde Balve

Heiligabend

15.30 Uhr Familienweihnacht mit Krippenspiel (Pfr. Weber und Team)

17.30 Uhr Christvesper

23 Uhr Christmette; Pfr. Weber

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. M. Janz)

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Weber)

Christusgemeinde Balve

Heiligabend

15 Uhr Weihnachtsandacht, anschließend Kaffeetrinken

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10.30 Uhr Gottesdienst





Neuapostolische Kirche

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in Neuenrade





Katholische Kirchengemeinden

St. Blasius Balve

Heiligabend

14.30 Uhr Krippenfeier

16.30 Uhr Christmesse

1. Weihnachtstag

10.30 Uhr Hochamt

17 Uhr Weihnachtslob

2. Weihnachtstag

10.30 Uhr Hochamt

Hl. Drei Könige Garbeck

Heiligabend

15 Uhr Krippenfeier

18.30 Uhr Christmesse

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

St. Johannes Langenholthausen

Heiligabend

14.30 Uhr Krippenfeier

16.30 Uhr Christmesse

2. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

St. Nikolaus Beckum

Heiligabend

15 Uhr Krippenfeier

16.30 Uhr Christmesse

2. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

St. Michael Volkringhausen

1. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

St. Antonius Eisborn

Heiligabend

15 Uhr Krippenfeier

18.30 Uhr Christmesse

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

Barbara Mellen

Heiligabend

18.30 Uhr Christmesse

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

Halver

Evangelische Kirchengemeinde Halver

Nicolai-Kirche

Heiligabend

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel für Familien mit kleineren Kindern, Gemeindepädagoge K. Drescher

16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel für Familien, Gemeindepädagoge K. Drescher

18 Uhr Christvesper unter Mitwirkung des Chores Germania Hohenplanken,, Pfr.C.Dickel

23 Uhr Gottesdienst mit Flötenkreis

1. Weihnachtsfeiertag

1. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag mit Abendmahl, Pfr.M.Pogorzelski

2. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag, Pfr. M.Czylwik (Kanzeltausch)



FeG Bever, Schwenke

Heiligabend

16 Uhr Gottesdienst, Pfr.C.Dickel



Evangelische Kirchengemeinde Oberbrügge

Heiligabend

Heiligabend 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Wienand

18 Uhr Christvesper, Pastor Schreiber

23 Uhr Christmette, Petra und Volker Groß



Katholische Kirchengemeinde Christus König

15.00 Uhr Kinderkrippenfeier in Halver

15.30 Uhr Kinderkrippenfeier in Schalksmühle

17.00 Uhr Kinderkrippenfeier in Dahl

17.00 Uhr Kinderkrippenfeier in Breckerfeld

18.00 Uhr Christmette in Halver

18.30 Uhr Christmette in Dahl

22.00 Uhr Christmette in Schalksmühle

22.00 Uhr Christmette in Breckerfeld

1. Weihnachtsfeiertag

1. Weihnachtsfeiertag 9.30 Uhr Feierliche Weihnachtsmesse mit Chor "Chorissimo" in Halver

9.30 Uhr Hl. Messe in Schalksmühle

11.00 Uhr Hl. Messe in Oberbrügge

11.00 Uhr Hl. Messe in Breckerfeld

11.15 Uhr Hl. Messe in Dahl

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 9.30 Uhr Hl. Messe in Halver

9.30 Uhr Hl. Messe mit Kirchenchor in Schalksmühle

11.00 Uhr Hl. Messe in Breckerfeld

11.15 Uhr Hl. Messe in Dahl

Herscheid





Evangelische Kirchengemeinde Herscheid

Apostelkirche

Heiligabend

16 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrerin Hirschberg-Sonnemann

18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, Pfarrer Meier

23 Uhr Christmette mit Kirchenchor, Pfarrer Meier

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, Prädikant Kohlen

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 10 Uhr Festgottesdienst, Pfarrerin Hirschberg-Sonnemann

Seniorenzentrum

Heiligabend

Heiligabend 10 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Hirschberg-Sonnemann



Kierspe

Evangelische Kirchengemeinde Kierspe

Christuskirche

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel „Die Wegweiser“

17 Uhr Christvesper

1. Weihnachtstag

9. 30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl



Margarethenkirche

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst

17 Uhr Christvesper

23 Uhr Spätgottesdienst

2. Weihnachtstag

11 Uhr Gottesdienst





Vollmer Gemeindehaus

Heiligabend

16 Uhr Christvesper



Evangelische Kirchengemeinde Rönsahl

Heiligabend

16 Uhr Gorresdienst für kleine Leute

17 Uhr Christvesper

23 Uhr Christmette





Freie evangelische Gemeinde Kierspe

Heiligabend

17 Uhr Chrisvesper



Christliche Gemeinde Kierspe

Heiligabend

16.30 bis 17.45 Uhr Gottesdienst 1. Weihnachtstag 1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Abendmahl



Katholische Kirchengemeinde St. Josef, Kierspe und St. Engelbert, Rönsahl

Heiligabend

15 Uhr St. Josef, Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel

17 Uhr St. Josef, musikalische Einstimmung

17.30 Uhr St. Josef, Christmette

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 11 Uhr St. Josef, hl. Messe

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 11 Uhr St. Josef, hl. Messe mit Kindersegen

Lüdenscheid

EVANGELISCH

Evangelische Kirchengemeinde Brügge und Lösenbach

Brügge

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst mit dem Kindergarten, Pfarrer Czylwik

17 Uhr Christvesper mit dem Posaunenchor, S. Drescher

1. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor im GZ Lösenbach, kein Gottesdienst in Brügge

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst mit Kirchenchor, Pfarrer Pogorzelski

Lösenbach

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst mit den Katechumenen, Pfarrerin Schmid

17 Uhr Christvesper mit dem Kirchenchor, Pfarrer Czylwik

1. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor, Pfarrer Czylwik

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Festgottesdienst mit Kirchenchor, kein Gottesdienst im GZ Lösenbach



Evangelische Kirchengemeinde Brüninghausen

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst

17 Uhr Christvesper, Pfarrer Rudolph, es singt der Chor „mittendrin“

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Rudolph





Evangelisch Christuskirchengemeinde Lüdenscheid

Christuskirche

Heiligabend

16 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Gremmels, mit Aufführung des Kinder-Weihnachts-Musicals „Der verschlossene Stand“

18 Uhr Christvesper, Gemeindepädagoge Freudenreich und Chor

23 Uhr Christmette, Diakon Knabe und Band „Rise up“

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Schultz und Posaunenchor „brass-sound“

18 Uhr weihnachtliche Orgelmusik in der Christuskirche

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Markuskirche, Gemeindepädagoge Freudenreich

Markuskirche

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Schultz, mit Aufführung des Weihnachts-Musicals „Die Drei vom Stall“

17 Uhr Christvepser, Pfarrer Schultz

23 Uhr Christmette in der Christuskirche, Diakon Knabe und Band „Rise up“

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Gremmels

18 Uhr weihnachtliche Orgelmusik in der Christuskirche

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst, Gemeindepädagoge Freudenreich

Johanniter-Stift Oeneking

Heiligabend

10 Uhr Gottesdienst, Gemeindepädagoge Freudenreich

Evangelische Johannes-Kirchengemeinde Lüdenscheid

Heiligabend

16.30 Uhr Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor, Axel Rasch

17 Uhr Christvesper mit dem Posaunenchor, Pfarrerin Ramona Winkler-Rudzio

1. Weihnachtstag

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer i. R. Köster

2. Weihnachtstag

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfarrerin Ramona Winkler-Rudzio, anschließend Kirchencafé



Evangelische Kreuzkirchengemeinde Lüdenscheid

Heiligabend

10 Uhr Gottesdienst im Karl-Reeber-Zentrum, Pfarrer Eckart Link

15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel, Pfarrer Eckardt Link

17.30 Uhr Christvesper, Pfarrer Hans-Georg Ahl

23 Uhr Christmette, Pfarrer Eckart Link

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Eckart Link

2. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hans-Georg Ahl

9.45 Uhr Gottesdienst im Amalie-Sieveking-Haus



Evangelische Versöhnungskirchengemeinde Lüdenscheid

Dietrich-Bonhoeffer-Altenzentrum (DBAZ), ehemaliger Bezirk Auferstehungskirche

2. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst im Speisesaal Pfarrer Holger Reinhardt

Erlöserkirche

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pfarrer Reinhardt

17 Uhr Christvesper unter Mitwirkung der Heinrich-Schütz-Kantorei, Pfarrerin Müller

23 Uhr Christmette unter Mitwirkung der Heinrich-Schütz-Kantorei, Pfarrerin Müller

1. Weihnachtstag

10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Fahl-Njayou

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Apostelkirche, Superintendent Majoress

Apostelkirche

Heiligabend

15.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Jürgen Jerosch

17 Uhr Christvesper, Pfarrer Jürgen Jerosch

23 Uhr Team Christmette

1. Weihnachtstag

10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Barbara Fahl-Njayou in der Erlöserkirche (Fahrdienst zum Gottesdienst möglich, bitte rechtzeitig unter Tel. 0 23 51/4 53 97 anmelden)

2. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst (Übergabe der neuen Altarbibel) mit Pfarrer Superintendent Klaus Majoress



Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede Heiligabend 10 Uhr Festgottesdienst im Matthias-Claudius-Haus, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg 15.30 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche mit Total Genial, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg 16 Uhr Familiengottesdienst im Gemeindezentrum mit Weihnachtsspiel, Pfrn. Ochse 17.45 Uhr Christvesper in der Kirche, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg 18 Uhr Christvesper mit Projektchor im Gemeindezentrum, Pfr. Brinkmeier 22.30 Uhr Christmette in der Kirche, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg

1. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede und der Ev.Kirchengemeinde Rahmede in der Kirche Oberrahmede, Pfrn. Deitenbeck-Goseberg und Pfr. Brinkmeier

2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde Oberrahmede im Gemeindezentrum, Pfrn. Ochse

Evangelische Kirchengemeinde Rahmede Heiligabend 16 Uhr Christvesper in der Friedrichskirche, Pfarrer Brinkmeier 23 Uhr Christmette in der Friedrichskirche, Pfarrerin K. Ochse 1. Weihnachtstag 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Kirche Oberrahmede 2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr Gottesdienstt im Gemeindehaus, Pfarrerin Deitenbeck-Goseberg

Klinikum Hellersen



Heiligabend

16 Uhr ökumenische Christvesper, Pfarrerin vom Brocke, Gemeindereferentin Welling

2. Weihnachtstag

10 Uhr katholische Heilige Messe

KATHOLISCH

St. Joseph und Medardus

Heiligabend

15.00 Uhr Kinderkrippenfeier

17.00 Uhr Christmesse

23.00 Uhr Christmette mit Kirchenchor

1. Weihnachtsfeiertag

11.00 Uhr Festmesse mit Choralchola

16.00 Uhr Festmesse der kroatischen Gemeinde

2. Weihnachtsfeiertag

11.00 Uhr Hl. Messe

Maria Königin und St. Hedwig

Maria Königin

Heiligabend

15.15 Uhr Krippenfeier für kleine Kinder und ihre Familien

17 Uhr Familienchristmette

23 Uhr Christmette mit Kirchenchor (22.30)

1. Weihnachtstag

10.30 Uhr Festmesse

2. Weihnachtstag

10.30 Uhr Hochamt

Altenheim

Heiligabend

15.30 Uhr Christvesper

1. Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr Festgottesdienst

Gevelndorf

Heiligabend

19 Uhr Christmette

2. Weihnachtstag

9.15 Uhr Heilige Messe

St. Petrus und Paulus Lüdenscheid

Heiligabend

16 Uhr Familienchristmette

18.30 Uhr polnische Christmette

20.30 Uhr kroatische Christmette

1. Weihnachtstag

10 Uhr Hochamt

2. Weihnachtstag

10 Uhr Hochamt

St. Paulus Brügge

Heiligabend

16 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel

18.30 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag

11.30 Uhr Festmesse

2. Weihnachtstag

11.30 Uhr Hochamt

Christliche Gemeinde Eduardstraße 5

Heiligabend

16.30 Uhr Festlicher Gottesdienst

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Altena-Grünewiese

Heiligabend

16.30 Uhr Christvesper, Predigt: Ernst Buchholtz

Freie Christengemeinde Lüdenscheid (evangelisch-freikirchlich) Werdohler Straße 58

Heiligabend

16 Uhr weihnachtliche Feierstunde

2. Weihnachtstag

10.30 Uhr Mahlfeier





Freie evangelische Gemeinde Börsenstraße 4-8

Heiligabend

16 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Groß und Klein mit Pastor Holger Bungenberg „Weihnachten pur – Gottes Liebe wird sichtbar“.

1. Weihnachtstag

10.30 Uhr Gottesdienst mit Pastor i. R. Burchard Leppert „Weihnachten – Wo Gott seine Kraft entfaltet“



Freie evangelische Gemeinde Mühlenrahmede

Heiligabend

16 Uhr Familien-Gottesdienst, Predigt: Uwe Finis

Friedenskirche Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berliner Straße 14

Heiligabend

16 Uhr Gottesdienst, Predigt: Harald Bürzl

Gemeinde Gottes Evangelische Freikirche Beethovenstraße 2 - 4

Heiligabend

16 Uhr Gottesdienst



Selbst. Ev.-luth. Kirche St. Thomas Gemeinde Lüdenscheid, Amalie-Sieveking-Haus, Annabergstraße

Heiligabend

15.30 Uhr Christvesper in Dortmund, Sup Kurz

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hauptgottesdienst in Dortmund, Sup. Kurz

2. Weihnachtstag

11 Uhr Hauptgottesdienst in Lüdenscheid, Pfarrer Wittenberg 11 Uhr Hauptgottesdienst in Lüdenscheid, Pfarrer Wittenberg

Meinerzhagen

Evangelische Kirchengemeinde Meinerzhagen

Heiligabend

14.30 Uhr Wilhelm-Langemann-Haus, Gottesdienst für die Bewohner und deren Angehörige

14.30 Uhr Johanneskirche, Gottesdienst für Familien mit Krabbelkindern

15 Uhr Jesus-Christus-Kirche, Familiengottesdienst mit Krippenspiel

16.30 Uhr Jesus-Christus-Kirche, Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Kirchenchor

16.30 Uhr Johanneskirche, Familiengottesdienst mit Krippenspiel

18 Uhr Jesus-Christus-Kirche, Christvesper mit Posaunenchor

23 Uhr Johanneskirche, Christmette

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10.30 Uhr Jesus-Christus-Kirche, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde mit Kirchenchor

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 10.30 Uhr Johanneskirche, Gottesdienst für die Gesamtgemeinde



Freie evangelische Gemeinde, Im Hasenkamp

Heiligabend

16.30 Uhr Christvesper

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst





Freie evangelische Gemeinde Ihne

Heiligabend

16 Uhr Heiligabend-Gottesdienst





Evangelische Kirche in Valbert

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst

17 Uhr Christvesper

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 10.15 Uhr Gottesdienst in Rinkscheid



Katholische Kirchengemeinden

St. Marien und St. Martin in Meinerzhagen,St. Christophorus in Valbert

Heiligabend

15 Uhr, St. Christophorus, Krippenfeier mit Krippenspiel;



16 Uhr, St. Martin, Kinderkrippenfeier

18 Uhr, Grotewiese, Christemette

22 Uhr, St. Marien, Christmette mit Chor

1. Weihnachtstag

1. Weihnachtstag 9.30 Uhr, St. Marien, hl. Messe

9.30 Uhr, St. Christophorus, hl. Messe

11 Uhr, St. Martin, hl. Messe

2. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag 9.30 Uhr, St. Marien, hl. Messe mit Kindersegen

9.30 Uhr, St. Christophorus, hl. Messe



11 Uhr, St. Martin, hl. Messe mit Kindersegen

Nachrodt-Wiblingwerde

Evangelische Kirchengemeinde Nachrodt-Obstfeld

Heilgabend

16 Uhr, Gottesdienst

18 Uhr, Gottesdienst

2. Weihnachtstag

10 Uhr, Gottesdienst



Evangelisch freikirchliche Gemeinde Nachrodt

Heiliabend

Heiliabend 15.30 Uhr Gottesdienst



Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Wiblingwerde

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst

17 Uhr Christvesper

1. Weihnachtstag

10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Altena in Wiblingwerde

Kathlolische Kirchengemeinde St. Josef

Heiligabend

17 Uhr Christmette mit Krippenspiel

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Festhochamt für die Gemeinde

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Festmesse

Neuenrade

Evangelische Kirche

Heiligabend

11 Uhr Gottesdienst im EAZ (Pater Kamil)

15 Uhr Altdeutsches Christgeburtsspiel ( Prdä. Schöneberg)

16 Uhr Altdeutsches Christgeburtsspiel (Pfr. Kuhlo-Schöneberg)

18 Uhr Christvesper mit Chören

23 Uhr Christmette

2. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst (Präd. Andreas)

10 Uhr Gottesdienst in Affeln (Pfr. Kuhlo-Schöneberg)

Kath. Kirchengemeinden

St. Mariä Heimsuchung

Heiligabend

15 Uhr Krippenspiel

18 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag

8 Uhr Messe

10 Uhr Hochamt

2. Weihnachtstag

8 Uhr Messe

10 Uhr Hochamt



St. Georg, Küntrop

Heiligabend

15.30 Uhr Krippenfeier

18.30 Uhr Christmesse

2. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

St. Lambertus, Affeln

Heiligabend

16.30 Uhr Familienmesse mit Krippenspiel

1. Weihnachtstag

10 Uhr Hochamt, anschließend Turmblasen durch den Musikverein Affeln

St. Agatha, Blintrop

1. Weihnachtstag

8.30 Uhr Hirtenamt



St. Lucia, Altenaffeln

2. Weihnachtstag

9 Uhr Hochamt mit Chorgemeinschaft Altenaffeln

Freikirchliche Gemeinde

Heiligabend

15.30 Uhr Gottesdienst

Neuapostolische Kirche

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Schalksmühle

Evangelische Kirchengemeinde Hülscheid-Heedfeld

Kirche Hülscheid

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrerin Korte

17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pfarrerin Korte

Kirche Heedfeld

Heiligabend

16 Uhr Familiengottesdienst, Christian vom Hofe

23 Uhr Christnacht, Pfarrerin Korte

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Weißbach

Seniorenhaus Muhle

Heiligabend

18.30 Uhr Christvesper, Pfarrerin Korte

Feuerwehrhaus Winkeln

2. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Korte

Evangelische Kirchengemeinde Schalksmühle-Dahlerbrück

Seniorenpark Reeswinkel

Heiligabend

14 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Dirk Pollmann

Kreuzkirche

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Torsten Beckmann

16.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Torsten Beckmann

1. Weihnachtstag

10 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, Pfarrer Dirk Pollmann

Christuskirche

Heiligabend

15.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Dirk Pollmann

Erlöserkirche

Heiligabend

17 Uhr Christvesper, Pfarrer Dirk Pollmann

23 Uhr Christmette, Pfarrer Torsten Beckmann

2. Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Torsten Beckmann

Katholische Kirchengemeinde St. Thomas Morus Schalksmühle

Heiligabend

15.30 Uhr Kinderkrippenfeier

22 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Heilige Messe

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Heilige Messe mit Kirchenchor

Werdohl

evangelische Kirchengemeinde

Christuskirche

Heiligabend

15 Uhr Christvesper; Pfr. Buschhaus und Team

17 Uhr Christvesper; Pfr. Buschhaus

2. Weihnachtstag

9 Uhr Weihnachtsfrühstück

10 Uhr Gottesdienst, Pfr. Buschhaus





Landeskirchliche Gemeinschaft

- keine Termine

Friedenskirche

Heiligabend

15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel "Der stumme Hirte", Pfr. Grzeogrek und Team

17 Uhr Christvesper, Pfr. Grzeogrek;

1. Weihnachtstag

6 Uhr Lichtermette, Pfr. Grzeogrek





Kreuzkirche

Heiligabend

16 Uhr Christvesper mit Schattenkrippenspiel, Gemeindepädagogin Sensenschmidt und Team





Evangelisch-Landeskirchliche Gemeinschaft Eveking

- keine Termine



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

Heiligabend

16 Uhr Feierstunde zum Heiligabend

2. Weihnachtstag

15 Uhr Weihnachtsfeier

Katholische Kirchengemeinde

St. Michael

Heiligabend

16 Uhr Krippenspiel

23 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

2. Weihnachtstag

11 Uhr Hochamt

17 Uhr Messe in polnischer Sprache





St. Petrus Canisius

Heiligabend

17 Uhr Familienchristmette

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

2. Weihnachtstag

9.30 Uhr Hochamt

Neuapostolische Kirche

1. Weihnachtstag

9.30 Uhr Gottesdienst

