Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Von Pkw erfasst

© Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - An der Mendener Straße, in Höhe Hausnummer 132, ereignete sich am Mittwochabend, gegen 18.25 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 64-jähriger Mann aus Iserlohn die Fahrbahn als Fußgänger zu überqueren.

Hierbei erfasste ihn ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Hemer, der in Fahrtrichtung Seilersee-Kreuzung unterwegs war. Der 64-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Bochum. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.

Zur Einsatzstelle kam der Rettungshubschrauber "Akkon Bochum". Der erst am 01. November 2016 in Dienst gestellte Intensivtransporthubschrauber (ITH) der Johanniter Unfallhilfe ist Nachtflugtauglich und rund um die Uhr einsatzbereit.

Stationiert ist er am Flugplatz Marl-Loemühle. In Iserlohn war der ITH das erste Mal im Einsatz.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme eineinhalb Stunden voll gesperrt. Am PKW entstanden etwa 2.000 Euro Sachschaden.