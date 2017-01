Erster Schnee in 2017: 30 Unfälle im Märkischen Kreis

Verletzte in Meinerzhagen und Altena

[Update_ 11.12 Uhr] Märkischer Kreis - Mit dem ersten Werktag im neuen Jahr kam auch der erste Schnee. Kreisweit habe es laut der Polizei 30 Unfälle gegeben. Es gab auch Verletzte.

Beim Blick aus dem Fenster mussten viele Berufspendler am Montagmorgen wohl erst einmal tief durchatmen. Der erste Schnee des Jahres war gefallen und bedeckte viele Straßen im gesamten Kreis.

30 Mal musste die Polizei zwischen 4 und 11 Uhr im gesamten Märkischen Kreis ausrücken. Bei einem Unfall in Altena wurden zwei Personen leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen trug ein Autofahrer aus Meinerzhagen bei einem Unfall davon.

In Menden und Lüdenscheid knallte es sieben Mal, in Kierspe und Altena drei Mal, zweimal in Iserlohn, Hemer, Meinerzhagen und Neuenrade und ein Mal in Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde. Bei allen Verkehrsunfällen entstand zusammen ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

In Meinerzhagen, Neugrünental, rutschte ein PKW gegen eine Brücke. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

In Altena, Hagener Straße, Ecke Brachtenbecker Weg, gerieten zwei Pkw aneinander. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Auch hier mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden.

In Lüdenscheid, Südstraße, beschädigte ein Omnibus mehrere geparkte Fahrzeuge. Die Fahrbahn musste über zwei Stunden voll gesperrt werden. Allein auf der Südstraße nahmen Polizeibeamte insgesamt vier Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro auf.

"Aus der Erfahrung", sagt Polizei-Pressesprecherin Anna Becker, "ist das eine normale Anzahl an Glätteunfällen zum Wintereinbruch". Die Autofahrer müssen sich laut ihrer Aussage zunächst an die schwierigen Straßenverhältnisse gewöhnen.

