Einbrecher beschmeißt Polizei mit Sparschweinen

Iserlohn - Mit solch einer Bewaffnung dürfte die Iserlohner Polizei kaum gerechnet haben, als sie am frühen Morgen des Heiligen Abends zu einem Haus Am Seilerblick gerufen wurde. Dort, so hieß es bei der Alarmierung, seien die Einbrecher noch vor Ort.

Zwei Personen entdeckten die Beamten um 5.20 Uhr denn auch. Als noch mehr Einsatzkräfte ankamen, verließ einer der Täter die Hauseingangstür. Dort wurde er von zwei Polizisten angesprochen. "Der Einbrecher verharrte kurz, nahm zwei gestohlene Sparschweine und warf diese in Richtung der Polizisten", heißt es im Polizeibericht der Polizei. Den "kurzen Moment der Überraschung" habe der Mann sodann ausgenutzt, um sich einen Vorsprung zur Flucht in Richtung Ulrich-Fuest-Straße zu ermöglichen.

Ihm gelang die Flucht. Und auch der zweite Täter entkam unerkannt: Er flüchtete vermtulich durch die Terrassentür in den Garten und machte sich unerkannt davon.

Den Spardosenwerfer beschreibt die Polizei als 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt. Er habe eine gebräunte bis dunkle Hautfarbe und eine sportlich-schlanke Figur. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Daunenjacke, eine dunkle Mütze und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen am frühem Morgen des 24. Dezember nimmt die Polizei in Iserlohn (Telefon 02371/9199-0) entgegen.