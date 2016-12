Die fünf beliebtesten Video-Berichte auf come-on.de

Jahresüberblick

Märkischer Kreis - Ein Stadtfest, ein Feuerwehreinsatz, ein Schützenfest, der AOK-Firmenlauf und die Kirmes auf der Hohen Steinert - das sind die fünf beliebtesten Videos im Jahr 2016 auf come-on.de gewesen.

Sehen Sie hier die fünf Videos im Überblick:

Platz 5

Auf Platz fünf der diesjährigen Beliebtheitsskala hat es in 2016 unser Videobericht über das Lüdenscheider Stadtfest geschafft. Bei "Sonne satt" feierten die Bergstädter traditionell am zweiten September-Wochenende sich und ihre Stadt.

Platz 4

Am 11. November musste die Lüdenscheider Feuerwehr zu einem Einsatz an die Königsstraße ausrücken. Eine Person und zwei Haustiere mussten bei dem Brand in Sicherheit gebracht werden.

Platz 3

Kaiserwetter für die Blaukittel: Bei 25 Grad und blauem Himmel fand der große Festumzug der Meinerzhagener Schützen statt.

Platz 2

Am 14. AOK-Firmenlauf in Lüdenscheid nahmen im Sommer über 5000 Teilnehmer teil. Unser Video-Bericht über diese Großveranstaltung belegte in der Rangliste 2016 den zweiten Platz

Platz 1

Die Hohe Steinert mit ihren Attraktionen zog nicht nur die Besucher vor Ort in ihren Bann, auch unser Videobericht von Christoph Schlanzke gefiel den Nutzern und schaffte es auf Platz eins

