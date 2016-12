Angriff auf Zeitungsbote: Polizei nimmt Schläger fest

Iserlohn - In Iserlohn wurde am Donnerstagmorgen ein polizeilich bekannter Randalierer und Schläger festgenommen. Er hatte auf einen Zeitungsboten eingeschlagen und nach Polizeiangaben nicht unerheblich verletzt.

Gegen 6 Uhr nahm die Polizei am Donnerstag an der Langen Straße in Iserlohn einen 25-jährigen Iserlohner vorläufig fest. Der Mann soll zuvor am Alten Rathausplatz zunächst einen Anlieferfahrer beleidigt und bedroht haben.

Ein 47-jähriger Zeitungsbote wollte den verbalen Streit schlichten. Daraufhin schlug der 25-jährige Iserlohner unvermittelt auf den Boten ein und flüchtete anschließend. Der Zeitungsbote, der durch den Angriff nicht unerheblich verletzt wurde, verfolgte den Täter.

So konnte der polizeilich bekannte Randalierer und Schläger an der Langen Straße vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand.